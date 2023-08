Ricardo Lombana postula al abogado Ernesto Cedeño como candidato a diputado

La semana pasada, luego de que MOCA reafirmará a Ricardo Lombana como su candidato por la silla presidencial, el diputado independiente Edison Broce, se unió al colectivo para su aspiración a la alcaldía de la ciudad de Panamá.

"He analizado, realmente, el deseo de Ricardo, y coincidimos en la necesidad de solucionar muchos de los problemas de los ciudadanos, a tal punto y que he aceptado, que podría colaborar con teorías importantes en el plan de gobierno", fueron las palabras del jurista Cedeño, luego de su postulación, quien ha dejado claro, que seguirá como independiente y no se inscribirá en el partido.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fecotvpanama%2Fstatus%2F1689306825160536065&partner=&hide_thread=false #EsNoticia"El país necesita a personas como @ernestocedeno en la Asamblea Nacional y tiene el apoyo del @OtrocaminoPma".



Dijo @RicardoLombanaG. pic.twitter.com/oL1YbyRqpe — ECO TV (@ecotvpanama) August 9, 2023

El martes 8 de agosto, en una publicación en la red social X (antiguo Twitter), ambos compañeros de fórmula, compartieron las situaciones sociales que han sido denunciadas y aún se encuentran sin respuesta.