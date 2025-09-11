La Mordida llegó a Univisión y conquistó Miami en el marco de Premios Juventud 2025

Cuando se habla de entretenimiento auténtico, La Mordida siempre dice presente. Esta vez, el equipo viajó a Miami bajo el marco de los Premios Juventud 2025, llevando su estilo fresco e innovador a uno de los escenarios más importantes de la música y la cultura pop latina.

La experiencia incluyó un recorrido exclusivo por las instalaciones de Univisión, donde el equipo compartió con talentos internacionales y conoció cómo se construyen los programas que marcan la pauta en la televisión hispana. Entre ellos, tuvieron una participación especial en El Gordo y la Flaca y Desiguales, dos de los shows más vistos de la cadena.

Y como buen gesto de hospitalidad panameña, La Mordida entregó regalos a los talentos de Univisión, invitándolos oficialmente a prepararse para venir a Panamá y vivir de cerca la energía y autenticidad de nuestra cultura.

La cobertura se extendió al corazón de los Premios Juventud, donde el equipo documentó el detrás de cámaras, entrevistas exclusivas y momentos únicos que conectaron a su audiencia con lo que realmente se vive en Miami durante este icónico evento.

“Queríamos mostrarle a nuestra comunidad que Panamá también tiene voz en los grandes escenarios, y lo hicimos a nuestro estilo: cercano, sin filtros y con el ADN digital que nos caracteriza”, destacó Orlando Muñoz, productor del programa.

Con esta experiencia, Medcom Digital Experience reafirma su liderazgo en la innovación y en la creación de contenidos que trascienden fronteras, consolidándose como el aliado estratégico para conectar con audiencias globales desde la autenticidad.