21 Feb 2020 - 03:00 AM

Su lonchera regresa todos los días con la misma merienda que le pusiste en la mañana. Ya no sabes qué hacer, simplemente a tu niño(a) no le gusta lo que le pones o, ¿será que no le agrada la forma en que le distribuyes la comida?

Cual sea la respuesta, recuerda que cada niño es un mundo y no todos los padres cuentan con la bendición de que su hijo(a) coma todo sin ningún problema, si estás leyendo esto es porque tu niño(a) seguro es selectivo al comer, por eso aquí te damos unos tips.

