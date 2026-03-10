Panamá Reportajes -

Rediseño Curricular: La nueva hoja de ruta del Meduca

El sistema educativo panameño entra en una etapa decisiva con una de sus transformaciones más importantes, cambiar la forma en que los estudiantes aprenden a leer, escribir y entender las matemáticas ante una realidad preocupante: miles de estudiantes terminan la escuela sin comprender bien lo que leen y sin poder resolver operaciones básicas. En esta entrega especial, Zelideth Cortez se trasladó a la Unión Veraguense de Chepo, para mostrarnos dónde empieza realmente el rediseño curricular, la nueva hoja de ruta del Ministerio de Educación (Meduca).