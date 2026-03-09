Panamá Entrevistas -

Rediseño curricular se encuentra en una fase de validación, explica docente

El docente José Tejada explicó que para el proceso del rediseño curricular se contó en un inicio con cerca de 900 profesores que estuvieron reunimos en mesas de trabajo, donde acordaron temas importantes como pasar de una educación memorística a una educación con sentido. Reveló que como parte de los cambios propuestos, los estudiantes panameños tendrán acceso a la inteligencia artificial, a través de las computadoras que entregará el Ministerio de Educación (Meduca).