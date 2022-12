¿Qué sucede si un resfriado no se cura bien?

Los especialistas comentan que las vacunas dan buenas defensas contra el virus y que en las mujeres embarazadas, protege el embrión de posibles complicaciones de ser el caso que su madre se resfrie en el embarazo.

Resfriado: ¿cómo curarlo?

Para curar el resfriado no se necesita hacer mucho, tomar mucha agua, usar enjuagues nasales salinos y dormir adecuadamente bastarán para que el resfriado no evolucione. En cambio, el no descansar adecuadamente, aguantar sereno de la noche y vientos fuertes o el simple hecho de no hidratarse correctamente; son pequeños incidentes que pueden hacer que nuestro resfriado se complique y cree algo más grande en nuestro organismo que luego podrá ser muy difícil de tratar.