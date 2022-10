Semillitas 2022: "Semillitas cambió mi vida", Fulvia González

La cantante de mejorana, ex participante de Semillitas y presentadora de A Lo Panameño Fulvia González , comenta su punto de vista como presentadora de la nueva temporada de Semillitas A Lo Panameño , donde comenta que estar detrás de las cámaras y la producción del concurso le trae muchos recuerdos y bellos sentimientos del concurso que cambió su vida.

“Podría decir que semillas de cantores fue algo que para mí me cambió completamente la vida, me abrió un sinfín de puertas, y creo que no hay más que decir", Explicó Fulvia González.