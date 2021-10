5xx server error: qué significa el fallo masivo que hizo caer a Facebook, WhatsApp e Instagram

El corte es inédito por su duración, provocó mucha incertidumbres varias y generó incógnitas de parte de los usuarios. Una de ellas es, justamente, qué significa en mensaje “5xx server error”. No es un dato menor: detrás de esa explicación pueden estar buena parte de los motivos de la caída.

Se trata de un mensaje que aparece cuando el servidor no cumple con las solicitudes requeridas, ya sea por un error interno, una respuesta no válida, un enlace incorrecto o indisponibilidad temporal del programa. O sea, las “computadores centrales” de Facebook, una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización de mercado de más de USD 900.000 millones, colapsaron y no son capaces de procesar las solicitudes de acceso de los millones de usuarios alrededor del mundo.

5xx Server Error.webp Facebook, WhatsApp e Instagram caídos

¿Por qué se cayó WhatsApp Facebook e Instagram hoy?

¿Por qué? ¿Qué generó el error masivo que los técnicos del gigante de las redes sociales no pudieron resolver rápido? No se sabe aún.

El portal de tecnología The Verge intentó dar alguna explicación la caída y resumió la opinión de varios expertos que hablaron de un problema con el DNS, un sistema virtual que se encarga de tomar las IP (dirección única con base en números y puntos con la que se puede identificar un dispositivo en internet) y traducirlas en las direcciones web, o enlaces, tal como se conocen.

Jane Manchun Wong, experta en desarrollo y programación, opinó en ese sentido y abona la teoría del DMS porque no solo afecta a los usuarios de distintas partes del mundo sino también a los empleados de Facebook y sus aplicaciones. El mismo análisis es el que se atrevió a dar el programador conocido como @Phineyes, quien dice que al parecer “los DNS autorizados han sido retirados del BGP DFZ”, razón por la cual “no existe un camino inmediato para que los routers puedan acceder a los servidores de las direcciones IP de Facebook”.