¿Cómo ahorrar datos en el celular? Aprende algunos trucos

Ahorre datos con el wifi

Descargue los contenidos que pretende consumir ya sea capítulos de una serie, una película, un podcast y otros cuando se mantenga anclado en una red Wifi. Recuerde que si se encuentra en un lugar público y necesita conectarse a una red desconocida es importante que verifique si es o no segura.

Desinstale aplicaciones que descargan datos en segundo plano

Hay aplicaciones que, aunque no las utilice, se conectan a internet y descargan datos en segundo plano. Ante esto le recomendamos desinstalar dichas apps, pues no solo ahorrará datos sino también espacio de almacenamiento. Para desinstalar las aplicaciones que no use puede hacerlo directamente desde la Play Store de Android o App Store en usuarios iOS.

image.png

Desactive la descarga automática de archivos

Configure las apps de su teléfono para que no ejecuten la descarga de archivos multimedia sin en el wifi.

En WhatsApp y Messenger lo puede hacer en la pestaña de ‘Ajustes’, luego ubique el apartado ‘Uso de datos o red’ y desactive la ‘Descarga automática’.

Descargue mapas sin conexión de Google

Antes de iniciar una ruta, ingrese a Google Maps y de clic en el botón con los tres puntos, luego pulse la opción ‘Descargar mapa sin conexión’. Enseguida podrá utilizar la navegación sin necesidad de activar sus datos o el wifi.

Con estos trucos usted notará inmediatamente una mejora significativa en el rendimiento de sus megas y mejor rendimiento de su plan.