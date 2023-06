WhatsApp Plus: qué es, cómo descargar y cuáles son las funciones

Luego de haber seguido este paso, a continuación, debes ingresar tu número de teléfono para luego recibir un código de verificación que deberás ingresar una vez te lo pidan, y estarás listo para poder realizar modificaciones en tu bandeja de chat a tu antojo.

image.png Funciones de WhatsApp Plus

¿Es riesgoso descargar esta versión?

Al igual que cualquier versión de aplicación no oficial, esta tendrá riesgos en vista de que no ofrece la misma seguridad y deja la privacidad accesible al mundo de la internet. Esto se debe a que WhatsApp plus no tiene chats cifrados de extremo, lo que implica, que cualquier persona podría acceder a tus conversaciones o de terceros sin que nadie se entere.

Incluso, conseguir tus números de cuenta, ubicación, nombres de familiares e imágenes privadas, lo que podría ser sumamente peligroso para tu seguridad.

WhatsApp Plus: ¿Cuáles son sus funciones?

La versión sirve para ocultar conexión de última vez a los usuarios, evitar que tus contactos sepan que estas escribiendo un mensaje o enviando un audio. Asimismo, se pueden rescatar los mensajes eliminados en los chats con otras personas y modificar la apariencia de la aplicación.

Otras de sus funciones es que permite enviar imágenes de hasta 100 megapíxeles, videos de 80 MB, compartir hasta 1000 archivos y personalizar tus chats, como por ejemplo cambiar el color, tema, fuente y el fondo.