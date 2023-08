La Casa de los famosos: Jorge Losa nos cuenta cómo fue vivir allí

"Estoy alucinando, esto es un sueño, no puedo creerlo... No pensé que iba a hacer un fenómeno tan fuerte, porque tuvo una repercusión no había tenido... fue una locura", dijo Jorge Losa sobre el impacto de La Casa de los Famosos en México.

Hace 14 días, aproximadamente Jorge Losa, "El hombre de Albacete" como se le conoce cariñosamente, salió de La Casa de los Famosos. "Fue difícil, fue una condena... En algún momento, me quedé yo solo contra la otra habitación, porque además no me imaginé nunca que iba a ser un duelo equipos", dijo el actor, incluso comparando las rivalidades de la Fiebre Amarilla y la Furia Roja de Calle 7.

Jorge Losa no ha dejado de trabajar

Dentro de La Casa de los famosos, Jorge Losa también aprovechó para generar música. Se inspiró en María Fernanda Quiroz, conocda como Ferka, una de sus compañeras y así nació Pégate pa mí.

"Jamás me imaginé que iba a reventar así de esa manera... a veces, las bromas te llevan a un buen camino. Y Gracias a Dios comenzaron a hacer tik toks, tik toks y Tik toks por la parte de la comedia y gracias a eso fue que se viralizó la canción", dijo Jorge sobre la canción que trabajó junto al reconocido productor Predikador.

Jorge confirmó que vienen más programas y otros proyectos, pero también se comprometió en pronto hacer una visita a Panamá.