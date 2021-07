Los Parrilleros: Abraham sorprende con un cornbread y avanza

Puedes seguir el programa de Los Parrilleros cada domingo por Telemetro, a partir de las 2:00 P.M, además por Telemetro.com y Medcom Go .

Abraham Castillo de 46 años, mencionó que entró al mundo de la parrilla porque le gusta el asado, por la influencia del sur, concretamente de Argentina y Uruguay, por el tipo de corte, de cocción, la forma en que lo hacen. Considera que los cortes que pueden faltar en su parrilla son: entraña, rib eyes y New York; y la que le no le gusta hacer mucho es el pollo, porque requiere estar muy atentos a su preparación.

Por otro lado, Gio Dorati de 40 años y ex competidor de Calle7, relata que desde muy chico la barbacoa era algo de cada domingo, y que era cuestión de tiempo dominar la técnica. Reconoce que es un "chef frustrado", porque quiso hacer de la cocina, su carrera; pero admite que siente que tiene el "don" para darle sazón a la comida. Destaca que el rib eyes no puede faltar en su parrilla porque es el "rey" de los cortes, y también la picaña; pero su favorito es el T-bone steak. Al igual que Abraham, no le gusta trabajar el pollo con hueso porque tarda mucho.

Abraham señaló que se sorprendió al ver el T-bone Steak pero que le preocupaba algo el grosor de la carne. También admitió que no había hecho el pan de maíz, que debía quedar dulce y con la mezcla del resto de la comida, iba a ser una buena combinación la comida agridulce. También recibió ayuda del chef invitado, Rubén, que le señaló que los filetes de cerdo se estaban cociendo más por fuera que por dentro.

Gio por otro lado, se preocupó porque no tenía la menor idea de lo que era un banchan, pero que recibió el asesoramiento de los chef, que le indicaron que eran unos vegetales con salsa en base ajo, soya, entre otras cosas; además consideró que debía ser muy condimentada, por ello agregó jengibre, semillas de ajonjolí y aceite de ajonjolí. En cuanto el T-bone, lo condimento con sal gruesa.

Por dos décimas, Abraham Castillo avanzó a las semifinales de Los Parrilleros de Muertos de Hambre.