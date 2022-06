TRAICIONADA | La obsesión de Derin no se detiene

Asya vuelve a su casa luego de pasar un momento de susto debido a su baja presión. Ni la recibe en su casa encantada por ver a su amiga mejor de salud. Mientras tanto Aras llama a Derya para saber cómo está y, lo que no sabe es que Volkan está con ella.

Volkan sigue con la idea de que puede tener una reconciliación con Asya, pero ella le recuerda que no debe estar o tener esa consideración con ella ya que puede arreglarse sola; y, todavía no entiende lo directa que es Asya con él.

La decisión de Aras

Luego de todo el drama vivido hoy, Aras vuelve a su casa a terminar de descansar, y descubre una carta que le dejo su esposa Leyla diciéndole que vuelva a casa para arreglar las cosas. Además, recuerda las palabras que le dijo Volkan, después llama a Cadir y le dice “Tenemos que irnos".

Derin con su obsesión

Derin aún no asume la idea de que Volkan se haya mudado cerca de Asya, así que, se infiltra en la casa de su ex para ver lo que hace, sus celos la han llevado hasta el grado de hacer cosas más allá del límite solo por la obsesión que tiene con Volkan quien ya no quiere nada con ella.

El dilema de Derya

Luego del desastre provocado por Cadir, quien sufre por todas las malas acciones debido a él es Derya que se encuentra contra la espada y la pared con la directiva del hospital, pues ella pide perdón por el error de confiar en un desconocido y pone su puesto a disposición si así la directiva lo desea.

