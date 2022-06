TRAICIONADA | Selçuk intervendrá para que Gonul y Haluk no se divorcien

Volkan se reúne con Aras

Volkan citó a Aras en un lugar, para conversar; él le dijo que estaba celebrando su regreso y su próximo divorcio; sin embargo, Volkan le dejó claro aún ama a Asya y le advirtió que no dejará que la lastime.

Alí no quiere a Aras

Alí habló con Demir para decirle que no perderá la esperanza de que su madre regrese con Volkan y no salga más con Aras, quien no le gusta para su madre.

Haluk se emborracha

Haluk fue al restaurante de Selçuk, allí bebió hasta emborracharse y le dijo que estaba muy mal porque Gonul le pidió el divorcio, él le recomendó que no tomara más por su enfermedad en el corazón y que se cuidara porque tiene familia que lo quiere.

Aras habla de Derin con Volkan

Aras le reveló a Volkan que Derin lo conocía desde Londres y sabía que estaba casado, él se quedó sin palabras y Aras le dijo que no sabía con qué intención ella no dijo nada.

Volkan le reclama a Derin

Volkan le reclamó a Derin por haber guardado de silencio sobre su relación con Aras, ya que lo conocía desde Londres y decidió no decir nada al respecto.

Selçuk habla con Demir

Selçuk trató de hablar con Demir para decirle que hiciera algo para que sus padres no se divorcien, pero él no le hizo caso y le pidió que no interfiriera en el tema.

Pero luego, al llegar a su casa escuchó cómo su madre hablaba sobre el divorcio, así que fue a buscar a Selçuk y le dijo que le hará caso y que evitará que sus padres se divorcien.

