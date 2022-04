TRAICIONADA | Volkan peleará la custodia de Ali con Asya

Derya llama a Volkan para saber lo que ocurre. Él dice que Asya le arruinó su vida. Derya le pide explicaciones, pero atiende otra llamada.

Selcuk hizo que despidieran a Asya del hospital. Nil se molesta por sus acciones y que sólo quería ayudarla, protegerla. Nil le dice que él se vengó de ella por lo del embarazo. Ella pensaba que Selcuk era un hombre de buen corazón y ahora hará que el hijo de Asya sufra las consecuencias.

Le cuenta a Volkan y Asya que Ali tiene problemas con la violencia. Asya le responde a la profesora que se están divorciando y aún no hablan de eso con Ali.

Volkan promete hablar con Ali, Asya le recuerda que tirne toda la culpa de lo que ocurre y que nunca lo perdonará. Volkan dice que el juez le dará la custodia y piensa que ella es igual que él de mala persona. Sabe que él le engañó, pero le pregunta si le engañó con su amigo.

Nil está triste y se disculpa con Asya por lo que Selcuk le hizo.

Bahar le menciona a Derya que debió estar neutral con Volkan y Asya. Derya cree que todo volverá a la normalidad.

Derin le dice a Gonül que Asya engañó a todos y que debió planearlo.

Le avisan a Volkan que Haluk se va a retirar del proyecto y quiere el dinero invertido de vuelta. Pero Volkan gastó todo ese dinero.

Serap le cuenta a Asya lo que ocurrió con Volkan. Asya piensa que es difícil arreglarlo, pero no imposible y necesita de su ayuda para poder hacerlo.

Volkan le cuenta a Derin que su padre abandonó el proyecto y ahora no sabe cómo recuperar el dinero que quiere Haluk de vuelta. Derin le pregunta si pelearán por dinero. Pero Volkan le recuerda que con eso puede perder la custodia de Ali. Derin no puede creer que Asya tenga la custodia. Le pide que no se altere porque quiere saber si de verdad quiere la custodia, no quiere que lastime su relación. Volkan no piensa lastimarla y quiere dejar todo atrás y que harán una bella familia de cuatro.

Mert quiere que Bahar le dé otra oportunidad, pero ella cree que no lo van a superar. Él quiere ir a otro lado para olvidad, pero ella piensa que eso no ocurrirá.

Derya no puede correr cómo Mert pudo ser así con Bahar. Él cree que puede arreglarlo. Derya dice que lo más sensato que puede hacer es divorciarse. Mert quiere que le perdonen y no piensa en el divorcio.

Derin le pide a su papá que no deje el proyecto de Volkan porque si no sigue el negocio perderá la custodia de su hijo. Haluk cree que se merece todo lo que le pasa y no gastará su dinero en él.

Asya quiere ha lar con Haluk sobre el negocio con Volkan. Ella quiere que siga con ello y que obtendrá las acciones de Asya y su hijo. Ella no quiere contar que su esposo le engañó con su hija. Haluk dice que los errores de Derin no tienen nada que ver con él.