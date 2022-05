TRAICIONADA | Volkan se entera que Derin está embarazada

Derya está preocupada, pues Derin está embarazada y ahora secuestrada su salud corre peligro; Derya estuvo a punto de decírselo a Volkan pero recordó que la policía recomendó no hacerlo.

Volkan le dijo a Asya que la ama pero ella le pidió que se callara y que se concentraran en encontrar la forma de salvar a Derin, luego de que fue secuestrada.

Faruk y Nazan son los secuestradores

El paciente de Asya y su esposa fue quien secuestró a Derin, ahora la mantienen en cautiverio, mientras Asya ha recibido ya dos cajas misteriosas, las cuales ha analizado la policía pero aún no se ha dado con los secuestradores.

Volkan es provocado

El paciente de Asya se le acercó a Volkan y le dijo que grabó el momento en el que besaba a Derin y que luego le mostró el video a Asya, él no soportó lo que le dijo y se le fue encima pero Derya llegó y los separó. Faruk se fue y Derya le contó quién es ese hombre y que incluso una vez atacó a Asya.

Melih y Bahar

El hermano de Gonul, Melih, se acercó a Bahar y le dijo que le gustaría hablar con ella, seguramente será sobre lo que siente por ella, quedaron en verse en su casa para cenar.

Derya confiesa

Derya no aguantó saberlo y le confesó a Asya que Derin está embarazada, le pidió no compartir la información con nadie y ella le dijo que no se preocupara.

Selçuk y Volkan

Selçuk y Volkan visitaron a la empleada de Derin con el objetivo de que ella les dijera algo más sobre lo que pasó con Derin, pero no lograron nada más.

Ella no les dijo que le había dado a Derin un chic para que utilizara otro número telefónico y se pudieran comunicar, es decir; Derin planeó su propio secuestro pero lo que no esperó es que realmente fuera secuestrada y mucho menos que por el paciente de Asya.

Volkan sospecha de Derin

Volkan fue a conversar con Asya, se puso a pensar en todo lo que discutió con Derin y ahora está pensando que ella planificó su propio secuestro.

Asya le confesó a Volkan que Derin está embarazada y él quedó sin palabras.

Muere Hicran

Selçuk fue a despertar a su mafte Hicran y la encontró muerta en el sofá, su enfermedad ya llegó a su fin y falleció.

Selçuk se puso muy triste, Asya estuvo acompañándolo.

No te puedes perder este capítulo que estuvo de infarto, aquí lo podrás ver completo: