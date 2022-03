TRAICIONADA | Volkan se queda en silencio tras enterarse que Derin está embarazada

Derin, mientras discutía con Volkan le dijo que estaba embarazada pero él decidió quedarse callado y no decirle qué hará ahora que ella tendrá un bebé de él.

Derya conversó con Volkan, le recomendó que dejara su aventura con Derin o le dijera toda la verdad a Asya, pero él le dijo que no sabe qué hacer, porque si Asya se entera le pedirá el divorcio.

Volkan le dijo que ama a ambas pero de forma diferente, por eso ahora no sabe qué hacer.

Mamá de Volkan en el hospital

La madre de Volkan fue hospitalizada donde se encuentra Asya, cuando ella la vio le dijo que tenía que decirle a su hijo pero ella le pidió que no.

Y eso no es todo, también le dijo que sabía que ambos no estaban bien, pero que no dejara que nada ni nadie terminara con su matrimonio, que arreglaran todo por su hijo Alí.

Bahar se queda esperando

Bahar se quedó esperando a su esposo para celebrar su aniversario.

Llamó a Mert y él simplemente estaba en una reunión de trabajo, no recordó que estaban de aniversario.

Cocinan para Asya

Volkan y Alí cocinaron para Asya, ella llegó a la casa y sólo observaba a su esposo y en lo que sabe sobre su infidelidad.

Volkan y Asya

Volkan besó a Asya y la buscó para que estuvieran juntos, pero ella no podía dejar de pensar en que sabe que le es infiel.

Asya acude a un juzgado

Asya acudió a un juzgado para conversar sobre la infidelidad de su esposo, le dijeron que tenía que contar con pruebas fotográficas o de video para poder solicitar el divorcio.

Del lugar salió muy afectada, ya que le sugirieron pensarlo bien antes de tomar la decisión de divorciarse.

Registro financiero

Asya fue a ver el registro financiero y allí descubrió que Volkan pidió un préstamo para una vivienda; pero eso no es todo, sino que retiró todo el dinero que tenían para la educación de Alí.

Se puso a revisar las facturas que están en su casa y descubrió las compras de joyas que Volkan he realizado para su amante.

No te puedes perder todo este capítulo que estuvo muy bueno, aquí lo podrás ver completo: