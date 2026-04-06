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Tu Mañana Tu Mañana -  6 de abril de 2026 - 11:11

¡Es un niño! El Chef Héctor de Tu Mañana anuncia que será padre por primera vez

Como muestra de afecto, el equipo de Tu Mañana entregó diversos obsequios para el futuro bebé y los padres.

El Chef Héctor de Tu Mañana anuncia que será padre por primera vez.

El Chef Héctor de Tu Mañana anuncia que será padre por primera vez.

Ana Canto
Por Ana Canto

Héctor, el querido chef y presentador del programa Tu Mañana, compartió una de las noticias más importantes de su vida: será padre por primera vez. El anuncio se realizó en vivo durante la emisión de este lunes 6 de abril, en medio de la alegría de sus compañeros de set.

Durante el programa se llevó a cabo la revelación de sexo, confirmando que el nuevo integrante de la familia será un varón. El chef manifestó sentirse sumamente emocionado y destacó que ha acompañado de cerca a su esposa en cada etapa de este proceso.

La pareja también compartió imágenes de una tierna sesión fotográfica con temática de granja, donde se les ve radiantes y entusiasmados por esta nueva faceta. Como muestra de afecto, el equipo de producción y los presentadores entregaron diversos obsequios para el futuro bebé y los padres.

La llegada del pequeño se espera para las próximas semanas, ya que el embarazo ha superado las 30 semanas de gestación. ¡Felicidades a la familia!

Embed - Tu Mañana on Instagram: "Finalmente se ha develado!!! Felicidades @chefhector507"
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