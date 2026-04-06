¡Es un niño! El Chef Héctor de Tu Mañana anuncia que será padre por primera vez

El Chef Héctor de Tu Mañana anuncia que será padre por primera vez.

Héctor, el querido chef y presentador del programa Tu Mañana, compartió una de las noticias más importantes de su vida: será padre por primera vez. El anuncio se realizó en vivo durante la emisión de este lunes 6 de abril, en medio de la alegría de sus compañeros de set.

Durante el programa se llevó a cabo la revelación de sexo, confirmando que el nuevo integrante de la familia será un varón. El chef manifestó sentirse sumamente emocionado y destacó que ha acompañado de cerca a su esposa en cada etapa de este proceso.

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La pareja también compartió imágenes de una tierna sesión fotográfica con temática de granja, donde se les ve radiantes y entusiasmados por esta nueva faceta. Como muestra de afecto, el equipo de producción y los presentadores entregaron diversos obsequios para el futuro bebé y los padres.

La llegada del pequeño se espera para las próximas semanas, ya que el embarazo ha superado las 30 semanas de gestación. ¡Felicidades a la familia!