El cantante y actor ocasional John Legend, quien ya tuvo un papel testimonial pero francamente disfrutable en la premiada 'La La Land', hará un cameo en la próxima temporada de la popular serie 'This Is Us', como se desprende del breve vídeo promocional que fue emitido anoche en uno de los descansos publicitarios de la retransmisión televisiva de la gala de los Globos de Oro.

En el mencionado clip, el astro de la música aparece elegantemente vestido y tocando una bella melodía al piano, por lo que parece evidente que su participación en la producción irá ligado a sus dotes musicales y, según varios internautas, podría incluso interpretarse a sí mismo. Habrá que esperar unos meses, sin embargo, para conocer más detalles sobre su papel en la ficción televisiva.

De hecho, al ser preguntada por la nueva incursión de su marido en el mundo de la actuación, la modelo Chrissy Teigen ha asegurado, con su sinceridad habitual, que no sabe nada sobre este 'misterioso' proyecto de su esposo y que, al igual que el resto de los mortales, no está segura todavía de si su aparición tendrá más peso interpretativo o sonoro.

"No tenía ni idea de esto hasta ahora que lo he visto, y sigo sin entenderlo bien. ¿Va a hacer de sí mismo o solo van a salir sus canciones?", ha respondido así a una seguidora que recurrió en vano a ella para tratar de resolver la incógnita.