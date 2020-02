View this post on Instagram

¿Tienes talento para improvisar en Rap? ¡Esta es tu oportunidad! 😏 Ring Side Vol. 2.. Colón: Llégate este 8 de Febrero a el Hotel Washington en el Super Gym / Ciudad: Llégate el 15 de Febrero a los Estudios Medcom Ancón.. Desde las 11:00am a 4:00pm ¡No se pueden perder la oportunidad de formar parte de este mega Proyecto de Improvisación! 🔥💪🏽