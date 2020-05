EFE • 22 May 2020 - 08:20 AM

Anna Kendrick presentó este jueves "Love Life", una serie que se estrenará en la plataforma HBO Max el 27 de mayo y que repasa las diferentes aventuras y relaciones sentimentales de una joven en Nueva York.

Kendrick, muy conocida por la saga "Pitch Perfect" y nominada al Óscar a la mejor actriz de reparto por "Up in the Air" (2009), estrenó con "Love Life" su primer gran papel televisivo a través de una "premiere" virtual, una idea que se está extendiendo en Hollywood estas semanas para desvelar grandes lanzamientos audiovisuales sin romper el confinamiento por el coronavirus.

En estas "premieres" virtuales, un grupo de periodistas especializados recibe una invitación para poder ver la película o varios episodios de la serie en cuestión desde su portátil, y después tiene lugar una pequeña fiesta digital con sorpresas y atracciones relacionadas con el estreno.

Antes de la emisión de los dos primeros episodios de "Love Life", Kendrick, en un mensaje de video, dijo que confía en que la gente pueda disfrutar de esta serie incluso durante "estos tiempos difíciles".

La actriz también subrayó que esta serie gira en torno a "la resiliencia personal", las "conexiones humanas" y "cómo las personas a las que amamos dan forma a nuestra vida".

"Love Life" retrata la biografía romántica de una joven en Nueva York a través de los diferentes enamoramientos, rupturas, ilusiones y desencantos sentimentales por los que pasa.

Cada capítulo muestra una relación o romance con el personaje de Kendrick como eje central.

En el reparto de "Love Life", que mezcla drama y comedia, también aparecen Scoot McNairy y Zoe Chao.

Sam Boyd es el creador de esta serie que cuenta entre sus productores con Anna Kendrick y con Paul Feig, director de "Bridesmaids" (2011) y que trabajó con Kendrick en "A Simple Favor" (2018).

Feig fue, asimismo, uno de los protagonistas de la fiesta posterior al estreno virtual, que consistía en una plataforma interactiva en la que los invitados podían ir recorriendo los pisos de un edificio de apartamentos y descubrir diferentes atracciones en cada uno.

Así, Feig se puso tras la barra y explicó cómo hacer cócteles, mientras que en otro piso de esta fiesta digital había una DJ tocando música relacionada con la serie.

Una consejera sentimental ofreciendo reflexiones sobre el amor y una habitación con un karaoke completaron las propuestas de este estreno virtual.

"Love Life" es uno de los contenidos nuevos y estrella para la presentación de HBO Max, la apuesta de WarnerMedia para entrar en el muy competido mundo del "streaming" y que comenzará a funcionar el 27 de mayo.