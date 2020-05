SHOWBIZ • 28 May 2020 - 07:26 AM

Hace una semana Ruby Rose anunció por sorpresa que no retomaría el papel protagonista de cara a la segunda temporada de la serie 'Batwoman', sin ofrecer ninguna razón que pudiera explicar su decisión de desvincularse del personaje que en su momento había definido como "un sueño hecho realidad".

Por supuesto, los rumores acerca de su abrupta salida no tardaron en empezar a circular. Alguna fuentes afirmaban que las largas horas de rodaje habían causado tensiones entre la actriz y la productora Warner Bros. Television, y finalmente ambas partes habrían acordado que lo mejor era poner punto final a su colaboración profesional.

Otras insistían en que Ruby aún no se ha recuperado de la operación de emergencia a la que se sometió el año pasado por una hernia de disco y no estaría por tanto en condiciones de rodar las intensas escenas de acción.

Por el momento, ella aún no quiere entrar a dar detalles sobre lo ocurrido, según ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram para agradecer el duro trabajo de todas las personas que ayudaron a llevar a televisión la primera historia acerca de un superhéroe -superheroína, en este caso- homosexual.

"No fue una decisión fácil, pero quienes saben por qué, lo saben... No quería dejar pasar la oportunidad de reconocer el mérito de todos los implicados, y lo importante que ha sido para nuestra comunidad y para la pequeña pantalla. No he dicho nada por ahora porque eso es lo que he elegido hacer, pero quiero que sepáis que os adoro a todos", ha afirmado.