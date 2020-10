EFE • 1 Oct 2020 - 08:22 AM

El estreno de la esperada miniserie "The undoing" -con Nicole Kidman y Hugh Grant como protagonistas- lidera las novedades de ficción de un mes de octubre en el que también llega la segunda temporada de "The Mandalorian", la distópica "Brave new world" y lo último del mexicano Manolo Caro, "Alguien tiene que morir".

1.- "THE UNDOING", 25 de octubre en HBO.

Nicole Kidman y Hugh Grant se ponen en la piel de Grace y Jonathan Fraser, una pareja con una vida de ensueño que, de la noche a la mañana, ve cómo esta se rompe en pedazos tras una violenta muerte en su entorno que pone al descubierto terribles secretos.

Susanne Bier dirige esta miniserie de seis capítulos escrita por David E. Kelley en la que el destino de Grace (Kidman) y su lucha por comenzar de cero y crear una nueva vida para su hijo (Noah Jupe) será el hilo argumental de la ficción.

2.- "THE MANDALORIAN", temporada 2, 30 de octubre en Disney+.

"The Mandalorian", la primera serie no animada del universo "Star Wars", llegará a Disney+ a finales de mes para retomar la historia de su primera entrega y, sobre todo, para seguir robando los corazones de los fans con el personaje de Baby Yoda.

La nueva tanda de capítulos seguirá, una vez más, los pasos del solitario personaje interpretado por el chileno Pedro Pascal quien, tras la caída del Imperio, continua su viaje alejado de la autoridad de la Nueva República.

Además de conocer, como adelantó Variety en abril, que la serie ya ha puesto en marcha su tercera temporada, también se ha confirmado que esta nueva temporada, que seguirá teniendo ese aire aventurero y de western espacial que enamoró a los fans de la saga, contará con personajes como Boba Fett y Ahsoka Tano.

3.- "EMILY IN PARIS", 2 de octubre en Netflix.

Emily, una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago ve sus sueños cumplidos al conseguir un puesto en París cuando su empresa se hace con una compañía gala de marketing de lujo, una oportunidad que llenará su vida de aventuras, retos y una lucha diaria por ganarse el favor de sus nuevos compañeros, hacer amigos y probar suerte en el amor.

Bajo esta premisa arranca "Emily in Paris", la nueva serie de Netflix creada, escrita y producida por Darren Star ("Younger", "Sexo en Nueva York") , protagonizada y producida por Lily Collins y que cuenta con Ashley Park ("Chicas Malas en Broadway", "Historias de San Francisco"), Samuel Arnold, Lucas Bravo o Philippine Leroy Beaulieu, entre otros, en su reparto.

4.- "BRAVE NEW WORLD", 4 de octubre en Starzplay.

Basada en la revolucionaria y distópica novela homónima de Aldous Huxley, escrita en 1932, "Brave new world" plantea un mundo en el que una sociedad "perfecta" logra una aparente paz y estabilidad prohibiendo a sus habitantes la privacidad, el dinero, la monogamia, la familia o la propia historia.

Bernard Marx (Harry Lloyd) y Lenina Crowne (Jessica Brown-Findlay) no conocen más allá de este idílico pero rígido orden social y la curiosidad, junto a la incursión de John 'El salvaje' (Alden Ehrenreich), provoca en ellos unos deseos irrefrenables por explorar y descubrir si hay vida más allá de esa estructura social impuesta.

5.- "SOULMATES", 5 de octubre en AMC.

"Soulmates", serie original de AMC coescrita por el ganador del Emmy Will Bridges y por Brett Goldstein, llega a la pequeña pantalla para ofrecer una historia, que transcurre en un futuro no muy lejano, en la que se plantea la posibilidad de conocer, de forma inequívoca, a nuestra alma gemela mediante la realización de una prueba científica.

A través de un formato completamente nuevo para AMC, cada episodio cuenta con un reparto -en el que destaca la actriz española Laia Costa- y una trama diferente que explorará las consecuencias de conocer, o no, los resultados de la prueba y el impacto que ello tendrá en dichas relaciones.

6.- "THE HAUNTING OF BLY MANOR", 9 de octubre en Netflix.

Tras una primera entrega situada en Hill House, la serie de Mike Flanagan se traslada a Bly Manor para volver a sumergirse en una mansión encantada, en este caso, tomando como referencia la novela "Otra vuelta de tuerca" y las icónicas y terroríficas historias de Henry James.

"En Bly morir no significa desaparecer", anuncia Netflix en las promociones de una serie, ambientada en la Inglaterra de los años 80, que centrará su atención en una niñera (Victoria Pedretti) que llega a Bly Manor para hacerse cargo de dos huérfanos cuya última niñera murió en extrañas circunstancias.

7.- "ALGUIEN TIENE QUE MORIR", 16 de octubre en Netflix.

Situada en la España conservadora de 1950, "Alguien tiene que morir", la nueva serie del mexicano Manolo Caro ("Todas las flores"), plantea una historia en la que las apariencias y los lazos familiar juegan un papel fundamental.

Rodada en España, esta miniserie de tres capítulos está protagonizada por Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Alejandro Speitzer y el galardonado bailarín Isaac Hernández. El elenco lo completan Ester Expósito, Pilar Castro, Mariola Fuentes y Carlos Cuevas.

8.- "THE QUEEN’S GAMBIT", 23 de octubre en Netflix.

Thriller psicológico protagonizado por Anya Taylor-Joy ("Múltiple", "Los nuevos mutantes") quien da vida a una joven huérfana con adicción a los tranquilizantes -proporcionados, a modo de sedantes, por las autoridades a los niños de su orfanato- que desarrolla un extraordinario talento para el ajedrez, en un mundo dominado por hombres.

9.- "UTOPIA", 30 de octubre en Amazon Prime Video.

Remake estadounidense de la famosa ficción británica de mismo nombre, "Utopia", adaptada por Gillian Flynn, es un thriller de ocho capítulos centrado en un grupo de fans de cómics que se conocen online y crean un vínculo gracias a su obsesión por un cómic aparentemente ficticio llamado 'Utopia'.

Curiosamente, la serie, marcada por las teorías conspiratorias, plantea cómo el misterioso cómic habría anticipado las pandemias del futuro, haciendo hincapié en el desarrollo de una secta que lucha por acabar con la superpoblación en el planeta.