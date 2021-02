SHOWBIZ • 11 Feb 2021 - 12:11 PM

La esperada serie limitada que Sarah Jessica Parker y compañía protagonizarán para HBO Max mostrará qué ha sido de las vidas de las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' con una notable ausencia, la del personaje de Samantha Jones, ya que Kim Cattrall -que se encargó de interpretarla en seis temporadas y dos películas- ha dejado claro que ni la más jugosa de las ofertas conseguirá que acceda a trabajar de nuevo con sus antiguas compañeras de reparto.

Su negativa deja a los guionistas del proyecto, que se titula 'And Just Like That...', en la tesitura de explicar qué ha sido de la popular relaciones públicas y por qué no forma parte de la vida de Carrie, Charlotte y Miranda. Los rumores apuntaban a una posible muerte fuera de la pantalla o a que fuera sustituida incluso por otra actriz, pero el jefe de contenido del servicio de streaming ha dado la primera pista al respecto que no apunta a ninguna de estas dos opciones.

Publicidad

"Es una historia sobre mujeres de cincuenta y tantos, lidiando con todas las cosas que la gente lidia en esta década. En la vida real, las personas entran y salen de tu vida. Las amistades se enfrían y otras comienzan", ha afirmado Casey Bloys, dando a entender que Samantha y el resto de amigas se han ido distanciando con el paso del tiempo, incluso después de que la primera regresara a Nueva York tras varios años residiendo en Los Ángeles al final de la primera secuela.