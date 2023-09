Blandón reacciona ante comentario de Lombana por alianza del panameñismo y CD

El presidente del colectivo Panameñista informó que “el 16 de septiembre que es el día en que tenemos nuestros directorios en simultáneo, vamos a aprobar la alianza y se va a aprobar también la nómina presidencial”.

¿Quién ira como candidato presidencial en la Alianza?

José Isabel Blandón, dejó claro que “lo más importante no es la nómina presidencial, no para decir que eso no importa, pero lo más importante es que coincidimos los dos partidos en la necesidad de ir juntos hacia las elecciones y coincidimos en una agenda de Estado”.

“Yo he dicho que si bien nosotros creemos que tenemos todo el derecho a aspirar a una candidatura presidencial, las aspiraciones personales de José Blandón no iban a ser nunca obstáculo para lograr una gran alianza”, aseguró. “Yo he dicho que si bien nosotros creemos que tenemos todo el derecho a aspirar a una candidatura presidencial, las aspiraciones personales de José Blandón no iban a ser nunca obstáculo para lograr una gran alianza”, aseguró.

Con relación al partido político PAIS, Blandón explicó que “es un tema todavía por definir, tomamos una decisión como Directorio Nacional y dejamos claro que eso quedaba hasta nuevo aviso, yo no he tenido nuevos contactos después de lo ocurrido con el señor Toto Álvarez”.

Reacción de Blandón tras comunicado de Lombana

"El señor Lombana nunca se quiso sentar con nosotros hasta cerca de unas dos o tres semanas atrás a instancias nuestras, no es que él me invitó a mí, yo lo llamé a él”, así se refirió el candidato presidencial. "El señor Lombana nunca se quiso sentar con nosotros hasta cerca de unas dos o tres semanas atrás a instancias nuestras, no es que él me invitó a mí, yo lo llamé a él”, así se refirió el candidato presidencial.

El actual candidato asegura que intentó hablar en calidad de presidente del Partido Panameñista con Ricardo Lombana asegurando que siempre fue claro en que "parecía que lo mejor para el país es que fuera una alianza entre varios y no solamente entre dos”

Por otro lado, asegura que hay espacio hasta el 30 de septiembre para que otros partidos, personas, movimientos se sumen a esta alianza y nosotros en ese sentido dejamos las puertas abiertas para que eso sea así”.