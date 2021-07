Olga Tañón cierra con broche de oro las audiciones de Yo Me Llamo 2021

Tommy Real, Olga Tañón y Fonseca fueron los más gustados según los jurados de Yo Me Llamo Panamá.

¡Se acabaron las audiciones de Yo Me Llamo 2021! Los últimos pre clasificados de la tercera temporada ya fueron elegidos. Mira qué paso en el tercer show de audiciones.

En este 3er show de audiciones fueron muy pocos los que alcanzaron las estrictas exigencias del selecto jurado de Yo Me Llamo Panamá 2021, tanto así que la propia Ingrid De Ycaza recalcó que ella busca la excelencia en cada uno de los artistas y que si eso implicaba que la odiarían por ser tan exigente, lo iban a hacer.

Entre los preclasificados encontramos al Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, quien dejó con la boca abierta a los cuatro jurados por su gran parecido en la voz.

Otra artista que logró la preclasificación fue una del trio de Miriam Hernández pero no convenció al 100% al jurado, ya que aún le falta mejorar más la voz.

Junto con esto, un momento muy bonito fue ver llegar al participante Ricardo Arjona de Yo Me Llamo 2020, quien estaba acompañando a su hija como Miriam Hernández pero al ver que no la precalificaron, le pidió al jurado que la escucharan como La India. En efecto, tenía muchas similitudes con la artista pero aún así no logró ser seleccionada.

También hubo mucho talento del patio, imitando a Flex y a Tommy Real, este último era prácticamente escuchar a Tommy Real y sin dudarlo paso al siguiente filtro.

Pero quién cerro con broche de oro este tercer show de audiciones fue sin duda, Olga Tañón, haciendo vibrar al jurado y al escenario de los sueños. ¡Definitivamente esto no va a ser fácil.

El próximo martes estrena el primer show de Yo Me Llamo Panamá 2021 con los elegidos. ¡No te lo puedes perder!