Oscar D' León de Yo Me Llamo: Ya estoy estable, fue la adrenalina del momento

Al terminar el tema me sentía caliente, tenía un poquito de presión en el ojo, cuando terminé quise agarrar aire, pero sentí como si me hubiera pullado en el pecho.

Omslig León, nombre real del participante, afirma que cuando los paramédicos lo atendieron mantenía una presión por arriba de 180, enseguida le aplicaron un medicamento y le dieron la instrucción de no seguir tomando un medicamento que le estaba haciendo daño a su garganta, por la tos que le producía.

Definitivamente la adrenalina y la euforia de entrar al escenario de los sueños tuvo mucho que ver. "El mismo nervio te traiciona, cuando llega los martes para todos es una ansiedad y tensión", agregó.