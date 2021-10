¿Qué quiere hacer Rocío Dúrcal tras ganar Yo Me Llamo 2021?

Muchas emociones encontradas vivió Rocío Dúrcal durante su paso por Yo Me Llamo, como ella misma explicó este miércoles en Tu Mañana: "No fue fácil, fue muy difícil llegar hasta aquí".

La madre de Danelie comentó que para ella este triunfo de su hija se siente como de ella también, ya que desde muy pequeña ella cantaba y su mayor sueño era ser actriz o cantante, pero no logró tener el apoyo de su madre, así que a sus hijas, en especial a Danelie siempre que pudo la llevaba a festivales y concursos de canto, ya que también desde muy pequeña mostró interés en el canto y que poseía una hermosa voz como la de Rocío Dúrcal.

¿Qué planes tiene Rocío Dúrcal tras ganar Yo Me Llamo 2021?

La más pequeña de la banda, Rocío Dúrcal expresó que aún está procesando su paso por Yo Me Llamo, "Estoy procesando el momento, recordando todo lo que he vivido en estos tres meses, nuevamente lo digo, gracias, sin ustedes no hubiera sido posible, no fue fácil".

Pero, lo que sí hará es terminar su escuela, ya que como todos sabemos, Danelie apenas tiene 18 años recién cumplidos este año, así que su prioridad es culminar su 6to año y posteriormente decidir si entrar a la facultad de Bellas Artes o estudiar comunicación e incluso estar en el conservatorio para aprender a tocar diferentes instrumentos.

Va pa' Chiriquí y los Santos

Danelie quiere llevar el premio a Chiriquí, tal y como se lo pidió su padre, así que muy pronto visitará a la altiva provincia de Chiriquí, lugar que la vio nacer. Al igual que visitará Guararé en Los Santos, en donde se encuentra la familia de su madre.