Selena Quintanilla reacciona a las duras críticas de los jurados

Opiniones divididas tienen los jurados sobre la presentación de Selena Quintanilla en Yo Me Llamo , algunos dicen que el escenario le queda grande y otros que lo hace perfecto. ¿Qué opina ella?

Hilda Guevara, oriunda de Veraguas, expresó que se siente feliz con la presentación que dio en el 4to show de Yo Me Llamo.

Los movimientos que hice eran los que tenía que hacer, me siento contenta con lo que hice

Por su parte, el jurado le expresó que se parece mucho a Selena Quintanilla pero que no tiene la voz, mientras que, la One Two le dijo que el escenario le queda grande.

En cambio, Alessio Gronchi opinó que todo de ella le gusta y que va por buen camino.

4to jurado opina

Otros que opinan igual que el jurado Gronchi son sin duda el 4to jurado, que gala tras gala sienten que Selena está haciendo un magnífico trabajo y que la ven en la gran final.

https://twitter.com/Yamilet50299195/status/1536895686112862208 Hola me encanto la presentacion de selena muy hermosa saludos desde veraguas — Yamileth Vega (@Yamilet50299195) June 15, 2022