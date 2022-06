Tommy Real de Yo Me Llamo: Sentí que me aventaba de un paracaídas

Primero que todo, como bien explicó él, ahora es cuando más se siente en confianza con el artista que está imitando, ya que desde hace mucho lo que más se le complicaba era lograr la misma voz.

Lo que más me costaba era la voz, porque tenemos voces diferentes, pero ya la domino

Justamente por eso, uno de los temas que más evadía a la hora de imitar a Tommy Real era "Déjalo Que Suban Como Globo" ya que era un tema que exigía mucho, tanto así que debía hacer cardio mientras la cantaba para poder sostener el ritmo.

Tommy Real tenía 21 años cuando la cantó y estaba flaco, yo tuve que hacer ejercicio y cardio mientras la interpretaba.

Lo que sí es cierto, es que después de la gran hazaña que hizo al seguir cantando a pesar que no tenía audio ni tampoco se escuchaba a sí mismo, demostró la calidad de profesional que es y que es un potencial rival para los otros participantes.

"Tengo la costumbre de golpear el micrófono y no sentí nada, dije Dios mío, se me taparon los oídos y la presión que se iba uno. Me sentí como que te avientas en un paracaídas. Sentí que me tocaba hacerlo y lo hice.", expresó en el programa.