Yo Me Llamo 2022: ¿Quién es Leonardo Favio?

El participante que imita a Leonardo Favio se ha ganado el corazón de muchos, tanto así que siempre consigue el puntaje más alto del 4to jurado. Conoce su historia y cómo llegó a Yo Me Llamo Panamá 2022.

¿Por qué escogió a Leonardo Favio?

Hace 3 años cuando empezó la pandemia me tocó algo muy duro, tuve que salir a las calles a cantar y cuando empezaba a cantar como Leonardo Favio, el público me daba más propina y desde ese momento supe que debía intentar entrar a Yo Me Llamo Panamá 2022.

¿Qué podemos esperar de Leonardo Favio?

Con un repertorio espectacular de Leonardo Favio afirma que va a enamorar a todas las mujeres panameñas con sus canciones.

¿Qué sueño quiere cumplir en Yo Me Llamo 2022?

Quiere y desea que lo conozcan como el mejor imitador de Leonardo Favio. "Quiero llegar a la cima no para que me vean sino para verlos a todos ustedes", expresó.

Sus mejores presentaciones en Yo Me Llamo 2022