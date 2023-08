Yo Me Llamo 2023: El Eminem chorrerano que sorprendió en las audiciones

¡Ayayaí! Estas audiciones trajeron muchas sorpresas entre esas el Eminem de la segunda audición de Yo Me Llamo 2023 , que dejó a los jurados asombrados con su imitación.

Y es que imitar al rapero estadounidense no es tarea fácil, incluso, jamás en la historia de Yo Me Llamo Panamá alguien se había atrevido a imitar a este personaje, y si se hizo alguna vez evidentemente no dio la talla y así fue como el jurado incrédulo recibió al participante ya que pensaban que era otro más que solo quería bromear.