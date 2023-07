Yo Me Llamo 2023: Elvis Crespo no entiende por qué lo calificaron tan bajo

Yo Me Llamo 2023: Elvis Crespo no entiende porque el jurado lo calificó tan bajo

El participante de Yo Me Llamo , Elvis Crespo explicó este miércoles en Tu Mañana que para él su presentación fue muy buena y limpia por lo que no comparte la calificación del jurado.

Me pareció una presentación muy limpia, solo una cosa de tiempo y no entiendo por qué vine de más a menos.