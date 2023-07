Yo Me Llamo 2023: Karol G está asombrada con el apoyo del público

Me siento super mega feliz que me apoyen en el Golden Battle, eso significa todo el amor y el apoyo que tiene la gente que me quiere. Me siento super mega feliz que me apoyen en el Golden Battle, eso significa todo el amor y el apoyo que tiene la gente que me quiere.

Ahora le toca competir contra Silvestre Dangond y afirma que es un competidor muy fuerte y que la canción que le toca interpretar a él es muy enérgica pero confía en su fanaticada que la va a seguir apoyando.

Golden Battle: Karol G vs Silvestre Dangond

Esta noche a través del Canal de YouTube de La Mordida podrás presenciar la batalla entre Karol G y Silvestre Dangond, el público tiene hasta el domingo para dejar su voto #GoldenKarolG o #GoldenSilvestreDangond ¿A cuál vas a apoyar?