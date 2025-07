Yo Me Llamo 2025: Revelan quién es el cuarto jurado en la séptima temporada

Yo Me Llamo 2025: Agustín Clément es el cuarto jurado

La séptima temporada de Yo Me Llamo 2025 trae novedades y un nuevo jurado que promete elevar el nivel del programa más visto en Panamá. Se trata de Agustín Clément, dramaturgo, actor, director y productor de teatro con más de 30 años de trayectoria en la escena artística nacional.

Agustín Clément se une al panel junto a Ingrid De Icaza, Alessio Gronchi y la One Two, aportando su experiencia para ayudar a los concursantes a perfeccionar no solo el parecido vocal, sino también la interpretación y la proyección escénica.

Con múltiples premios Escena por dirección y dramaturgia, Clément aportará un enfoque profesional y detallista en la parte actoral de las presentaciones. Su papel será evaluar y trabajar con los participantes para que logren movimientos, expresiones y proyección similares a los artistas originales que imitan.

Además, Clément cuenta con formación en periodismo y actuación televisiva, y es conocido por su participación en producciones como la telenovela Linda Labé y la serie Los Brownies.

Su incorporación representa un nuevo impulso para que los artistas de Yo Me Llamo 2025 eleven sus estándares y busquen la excelencia para alcanzar la victoria en este popular concurso de talento.