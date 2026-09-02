Yo Me Llamo All Stars: así quedó la tabla tras el cuarto show en vivo, ¿quién fue eliminado?

El cuarto show en vivo de Yo Me Llamo All Stars estuvo marcado por la emoción, la competencia y la evaluación del cuarto jurado, que tuvo una participación clave en la clasificación de los imitadores.

Tras la cuarta gala, Ivy Queen quedó en el primer lugar de la tabla de posiciones, asegurando su paso al quinta show de la competencia.

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La clasificación es determinante para los participantes que continúan en carrera, especialmente porque la competencia entra en una etapa en la que cada presentación puede marcar la diferencia.

Así quedó la tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars

Después del cuarto show en vivo, la clasificación quedó de la siguiente manera:

Ivy Queen

Eminem

Camilo Sesto

La Lupe

Chayanne

Bob Marley

Bon Jovi

Camilo

Michael Jackson

En el cuarto show en vivo Michael Jakson, quedó eliminada por lo que ya no continuará en las próximas galas. Ahora, los 8 imitadores restantes tendrán el reto de seguir avanzando hacia la gran final. Los participantes deberán cuidar su posición en la tabla y entregar mejores presentaciones en cada show.