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Panamá Yo me Llamo -  9 de septiembre de 2026 - 09:30

Yo Me Llamo All Stars: así quedó la tabla tras el quinto show en vivo, ¿quién fue eliminado?

Yo Me Llamo All Stars Panamá realizó su quinto show en vivo. Conoce cómo quedó la tabla de posiciones, quién fue eliminado y quiénes pasan a la sexta gala.

Yo Me Llamo All Stars quinto show 

Yo Me Llamo All Stars quinto show 

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El quinto show en vivo de Yo Me Llamo All S tars estuvo marcado por la emoción, la competencia y la presentación de Camilo Sesto quien nuevamente se robó la admiración del público y jurado. Quedando en el primer lugar de la tabla de posiciones, asegurando su paso al próximo show.

La clasificación es determinante para los participantes que continúan en carrera, especialmente porque la competencia entra en una etapa en la que cada presentación puede marcar la diferencia.

Así quedó la tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars

Después del quinto show en vivo, la clasificación quedó de la siguiente manera:

  • Camilo Sesto
  • Ivy Queen
  • Bob Marley
  • Chayanne
  • Eminen
  • Bon Jovi
  • La Lupe

En el en el quinto show en vivo Camilo, quedó eliminado por lo que ya no continuará en las próximas galas. Ahora, los 7 imitadores restantes tendrán el reto de seguir avanzando hacia la gran final. Los participantes deberán cuidar su posición en la tabla y entregar mejores presentaciones en cada show.

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