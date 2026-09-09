Yo Me Llamo All Stars: así quedó la tabla tras el quinto show en vivo, ¿quién fue eliminado?

El quinto show en vivo de Yo Me Llamo All S tars estuvo marcado por la emoción, la competencia y la presentación de Camilo Sesto quien nuevamente se robó la admiración del público y jurado. Quedando en el primer lugar de la tabla de posiciones, asegurando su paso al próximo show.

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La clasificación es determinante para los participantes que continúan en carrera, especialmente porque la competencia entra en una etapa en la que cada presentación puede marcar la diferencia.

Así quedó la tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars

Después del quinto show en vivo, la clasificación quedó de la siguiente manera:

Camilo Sesto

Ivy Queen

Bob Marley

Chayanne

Eminen

Bon Jovi

La Lupe

En el en el quinto show en vivo Camilo, quedó eliminado por lo que ya no continuará en las próximas galas. Ahora, los 7 imitadores restantes tendrán el reto de seguir avanzando hacia la gran final. Los participantes deberán cuidar su posición en la tabla y entregar mejores presentaciones en cada show.