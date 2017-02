Kámala Fértil, alternativa en Panamá para quienes desean ser madres

Hoy, hace casi cinco años que mi esposo y yo decidimos que ya era momento de tener un bebé, para ese entonces (2012) dejé de tomas las pastillas anticonceptivas y mi cuerpo comenzó a manifestarse, sin imaginar que meses después un desmayo sería el principal signo de alarma para darme cuenta (al ir al médico), que lo que tenía era síndrome de ovarios poliquísticos.

Así comenzó mi lucha, he pasado por muchas cosas, lamentablemente los tratamientos con médicos de la medicina privada no me han dado resultado, pero hace algunos meses tomé medicina natural y algo pasó, sólo lo sabe Dios pero al parecer mis ovarios están prácticamente limpios. Les cuento esto, previo a lo que realmente les voy a informar hoy, y es que existe una excelente opción en Panamá, que nos va a ayudar a todas las mujeres que estamos preparándonos para quedar embarazadas.

Se trata del centro holístico Kámala Fértil, una empresa enfocada en apoyar a las mujeres y parejas que desean prepararse para convertirse en padres, a través de las terapias complementarias como la acupuntura, nutrición, yoga, masajes, meditación, reiki, entre otras; las cuales pueden ayudarnos a tomar el control de nuestro cuerpo, mente y espíritu.

Kathia De La Rosa, especialista en yoga para la fertilidad y parte del equipo de Kámala Fértil, explicó que la buena alimentación y el ejercitarse, son los principales factores que nos pueden ayudar a lograr un embarazo.

Este centro, ubicado en San Francisco, está integrado por especialistas en el tratamiento de problemas de salud reproductiva, como el síndrome de ovarios poliquísticos, endometriosis, fibromas e incluso, problemas menstruales. La buena noticia es que el próximo jueves 23 de marzo, dictarán un taller dirigido a las mujeres que estamos en este proceso de lograr que llegue la cigüeña o para complementar con la medicina tradicional en métodos de reproducción asistida (inseminación artificial, fecundación In Vitro).

Los temas que se tratarán son: Mejorar y revisar su estilo de vida, habilidades para el manejo del estrés (cambio de patrones de pensamiento y técnicas de relajación), vivir el aquí y el ahora, nutrición y otras terapias alternativas, prácticas de meditación y visualización.

Tengo que decirles que cuando vi esta información (gracias a Kathyria Caicedo), quedé sorprendida y muy interesada en participar en esta actividad, sobre todo porque aunque no nos demos cuenta, las mujeres que estamos intentando quedar embarazadas, vivimos un grado de estrés mental que inconscientemente nos afecta y quizá es uno de los motivos por los cuales no lo logramos. El sentimiento de frustración se adueña de nosotras y me pareció muy importante compartir esto con todas, para que de alguna manera pueda ayudarlas.

El costo del taller en preventa es de B/.50 individual y B/.100 la pareja; y el día del evento es de B/.75 individual y B/.150 la pareja; debemos llevar ropa cómoda, mente abierta y actitud positiva.

Ya me apunté y espero poder verlas y compartir nuestras historias. Si quieren más información pueden escribirme al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com, o comunicarse al número telefónico 226-1901. ¡Un abrazo y bendiciones!