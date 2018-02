¿Cómo la medicina natural puede ayudar con los ovarios poliquísticos?

El 23 de enero del año pasado les escribí sobre una interrogante que rondaba por mi mente y era, para ese momento, que si la medicina natural tenía el poder de curarme del Síndrome de Ovarios Poliquísticos que padecía; esto, debido a que en mi búsqueda por salir embarazada (durante cinco años) decidí ir a la Clínica de Manejo de la Pareja Infértil, ubicada en el Santo Tomás y en la revisión, la doctora me decía que no parecía que tuviera esta condición, lo que me dejó pensativa.

Les cuento que la semana pasada tuve que ir al ginecólogo casi de emergencia, debido a que luego de dejar de amamantar a mi bebé, comencé a tomar anticonceptivos y cuando me vino el periodo no paraba de sangrar, casi un mes y nada; por lo que mi doctor, Juan Carlos Vega Malek, me dijo que eso no era normal, que tenía que revisarme. En la revisión, aprovechando que tuvo que hacerme el ultrasonido vaginal, le pregunté por los quistes en los ovarios y me dijo "no, aquí no se ve nada, no tienes quistes".

Obviamente al momento no le dije nada, para nadie es un secreto que para la medicina tradicional, eso de medicamentos naturales o alternativos no sirve o no causa efecto; sin embargo, no puedo dejar de contarles lo que me pasó. Hoy, les digo firmemente, la medicina natural que me mandó un naturista al contarle mi caso, me curó de los quistes en los ovarios, hoy en día estoy limpia, mis ovarios están como nuevos y le doy gracias a Dios por ser tan bondadoso conmigo.

Quiero aprovechar para aclarar que no es que tomé algo en específico, sino que el naturista preparó un remedio a base de las hierbas que él consideró; pero, mi intención con esto, es poder ayudar a las mujeres que en este momento están luchando por salir embarazadas, sé muy bien lo que se siente, el naturista que busqué tiene su local en el Centro Comercial Las Américas, a un costado de El Machetazo, en Calidonia, su nombre es Julián Ríos y su número telefónico 6225-6903.

Comencé a tomar la medicina natural en el mes de noviembre del año 2016 y lo terminé a finales del mes de diciembre; para el mes de febrero del año pasado (2017) ya estaba embarazada, sólo que no lo sabía, tenía un retraso significativo pero sentía miedo de hacerme la prueba de embarazo y que el resultado saliera negativo. Nunca lo olvidaré, después de visitar tantos doctores, luego de tratamientos costosos, por cinco años consecutivos, el 17 de marzo fui a mi primera cita y allí, por primera vez, pude sentir que los milagros existen y que Dios siempre nos envía señales desde el cielo, para que nosotras mismas podamos ayudarnos, como dice el dicho "Ayúdate que Dios te ayudará".

Por una amiga (Arlín), me animé a visitar al naturista, aunque un poco incrédula pero cuando tenía ese tratamiento que por cierto no sabía nada bueno, me lo tomé con mucha fe, todos los días pensaba en verme embarazada, aprendí dos cosas fundamentales, la primera es que lo que visualizamos en la vida se cumple y en segundo lugar, lo que deseamos no se da en nuestro tiempo sino en el de Dios y Dios quiso que mi esposo y yo esperáramos estos años para mandarnos a nuestro "Pequeño Milagro", nuestra Kiannah Valentina.

Lo que puedo decirle a todas esas mujeres que hoy en día tienen el sueño de ser madres y que por algún motivo no han podido, que se aferren primero que todo a Dios, segundo, a sus instintos, y tercero, a su familia; para mi es la fórmula para estar en paz y tranquilas, sin estrés para prepararnos y darle la bienvenida a un ser pequeñito que crece en nuestro vientre cuando Dios lo quiere. La medicina natural es un aliado que tenemos, pero lo principal es nuestra fe.

Si tienen cualquier duda e inquietud al respecto, pueden escribirme al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Que Dios me las bendiga!