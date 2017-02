El poder de la musicoterapia en el embarazo

La mayoría de las personas escuchamos música, nos gusta una en particular o quizá varios estilos; sin embargo, nunca nos hemos puesto a pensar en todos los beneficios que nos puede aportar; y en especial, a las mujeres embarazadas y a las que se están sometiendo a un tratamiento para poder quedar en cinta.

Hoy les hablaré de la musicoterapia, una disciplina terapéutica, basada en el sonido y en la música, cuyo objetivo primordial es mejorar el nivel físico, emocional, social y mental de la persona. Cuando supe sobre este tema me interesó mucho, sobre todo porque como muchos saben, tengo algunos años tratando de quedar embarazada y no lo he logrado, muchas veces existen miedos, bloqueos mentales, que de forma inconsciente, pueden estar influyendo a que no se dé; y la musicoterapia funciona perfectamente para mejorar ese aspecto y que estemos relajadas.

En Panamá, hace algunos años no existía este tipo de terapia, pero gracias a una persona que ha puesto su dedicación y empeño en cada tratamiento que ofrece, muchos han podido mejorar su calidad de vida. Se trata de Sandra Schvetz, graduada de Musicoterapia, con registro médico en Argentina y en Israel.

Sandra tiene casi 30 años dedicada a este oficio y en Panamá, recibe gran cantidad de pacientes en periodo de gestación, así como también a mujeres y parejas que quieren manejar sus temores y emociones, para evitar que los mismos impidan que llegue a sus vidas la mayor de las bendiciones, un bebé.

Ahora bien, la musicoterapia enfocada en las mujeres embarazadas, otorga grandes beneficios, los cuales son:

- Favorece el vínculo afectivo con el niño.

- Ayuda a desbloquear las tensiones físicas y emocionales de la madre, a eliminar la ansiedad y el miedo al parto.

- Ayuda a que las neuronas que se van formando en el cerebro, se activen espontáneamente, lo que le servirá para enfrentar diversos problemas que le toque vivir.

- La estimulación prenatal auditiva ayuda a mejorar la concentración, la coordinación y la creatividad del niño.

- La ayuda a conectarse tanto con el bebé como con ella misma, haciendo que pueda disfrutar su embarazo.

¿Cuál es el procedimiento?, ¿cómo es la terapia?

Sandra Schvetz explica que primero la mujer escoge una melodía con la que se sienta identificada, que le guste, de esta manera le transmitirá el sentimiento al bebé que lleva en su vientre; además, es importante que se reconozca y trabaje con su cuerpo, aceptando el cambio que va teniendo día a día.

Posteriormente se utilizan canciones como parámetro, para medir los estados emocionales, lo que da pie al inconsciente y permite ver el mundo interno de la futura mamá. También se puede utilizar el sonido de una guitarra, teclado o canto, dependiendo de lo que determine la evaluación previa que se le hace a la paciente, para conocer lo que más le agrada.

Existen dos formas de aplicar esta terapia en las pacientes, la primera es abierta, es decir, acostada en un salón y dispuesta a escuchar lo que suena a su alrededor; y la segunda es a través de auriculares; ambas son puestas en práctica por nuestra especialista, Sandra Schvetz, en su consultorio ubicado en San Francisco-Panamá.

En definitiva, utilizar la música como método de relajación y estimulación es un excelente instrumento para aplicarlo en las mujeres embarazadas, ya que por su estado, necesitan rebajar tensiones, el estrés y entender todas las sensaciones que experimenta durante todo este proceso.

Si estás embarazada o por el contrario, te encuentras en este momento en un tratamiento para poder lograr quedar en estado, esta terapia es para ti. Las interesadas pueden comunicarse a los números telefónicos: 6673-9499 / 226-5546 / 226-9258 o mediante el correo electrónico info@musicoterapia.com.pa.