Gobierno de Trump impone más restricciones de viajes a Cuba

El gobierno del presidente Donald Trump ordenó la imposición de nuevas restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, entre ellas la prohibición de muchas formas de viajes educativos y recreativos.

En una declaración emitida el martes, el Departamento del Tesoro precisó que Estados Unidos ya no permitirá los viajes grupales a la isla con fines educativos y culturales conocidos como "de pueblo a pueblo".

Miles de ciudadanos estadounidenses han utilizado esos viajes para visitar la isla, incluso antes de que Estados Unidos restableciera relaciones formales con el gobierno comunista en diciembre de 2014.

El Tesoro agregó que también negará permisos para aviones y barcos privados y corporativos. Sin embargo, los vuelos comerciales al parecer quedan intactos, y seguirán permitiéndose los viajes para grupos universitarios, investigaciones académicas, periodistas y profesionales.

La medida "elimina la categoría ‘de pueblo a pueblo’ que es la manera más común por la que los estadounidenses viajan a Cuba”, declaró Collin Laverty, director de Cuba Educational Travel, una de las principales agencias que organizan viajes a la isla desde Estados Unidos.

El secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo en el comunicado que las medidas son una respuesta a lo que calificó como el "papel desestabilizador" de Cuba en el continente americano, como su apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

"Cuba continua desempeñando un papel desestabilizador en el Hemisferio Occidental, facilitando la influencia en la región, apoyando a adversarios de Estados Unidos en países como Venezuela y Nicaragua y fomentando la inestabilidad, socavando el estado de derecho y reprimiendo procesos democráticos", agregó Mnuchin.

Añadió que "este gobierno ha tomado la decisión estratégica de revocar la flexibilización de las sanciones y de otras restricciones impuestas al régimen cubano. Estas medidas ayudarán a evitar que dólares estadounidenses caigan en manos de los militares, las agencias de inteligencia y los servicios de seguridad cubanos”.

El asesor de seguridad nacional John Bolton ofreció un adelanto de las nuevas restricciones en un discurso en abril en Miami a veteranos de la Bahía de Cochinos, pero los detalles fueron difundidos el martes. El Tesoro dijo que las medidas entrarán en vigencia el miércoles tan pronto sean publicadas en el Registro Oficial.

Treasury and Commerce implement changes to Cuba sanctions rules to keep U.S. dollars out of the hands of Cuban military, intelligence, and security services. https://t.co/cCwSu3zolW