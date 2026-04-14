Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 10:33

ANTAI archiva denuncia contra director de la CSS por viaje a Brasil

ANTAI archiva denuncia contra Dino Mon por viaje a Brasil tras concluir que no tiene competencia en el caso.

ANTAI archiva denuncia contra director de la CSS 

ANTAI archiva denuncia contra director de la CSS 

Telemetro

Una denuncia presentada ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) contra el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, fue cerrada y archivada por falta de competencia, informó la entidad.

Director presentó documentación

A través de una publicación en la red social X, Mon indicó que, pese al archivo del caso, acudió voluntariamente ante la ANTAI para entregar documentación que respalda su actuación.

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“Cumplí con todas las formalidades para la realización del viaje y la gestión de mis vacaciones parciales”, señaló. “Cumplí con todas las formalidades para la realización del viaje y la gestión de mis vacaciones parciales”, señaló.

Viaje a Brasil generó cuestionamientos

La denuncia surgió luego de la circulación de imágenes del funcionario en una playa de Brasil, previo a su participación en un evento internacional.

Mon viajó al país sudamericano para asistir al Foro Regional de Seguridad Social, realizado en São Paulo del 25 al 28 de marzo de 2026.

Explicación sobre gastos

El director de la CSS explicó que:

  • Solicitó días de vacaciones previos a la actividad oficial
  • Los gastos adicionales por adelantar su viaje fueron cubiertos con su tarjeta de crédito personal
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