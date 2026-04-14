ANTAI archiva denuncia contra director de la CSS por viaje a Brasil

Una denuncia presentada ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) contra el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, fue cerrada y archivada por falta de competencia, informó la entidad.
Director presentó documentación
A través de una publicación en la red social X, Mon indicó que, pese al archivo del caso, acudió voluntariamente ante la ANTAI para entregar documentación que respalda su actuación.
Viaje a Brasil generó cuestionamientos
La denuncia surgió luego de la circulación de imágenes del funcionario en una playa de Brasil, previo a su participación en un evento internacional.
Mon viajó al país sudamericano para asistir al Foro Regional de Seguridad Social, realizado en São Paulo del 25 al 28 de marzo de 2026.
Explicación sobre gastos
El director de la CSS explicó que:
- Solicitó días de vacaciones previos a la actividad oficial
- Los gastos adicionales por adelantar su viaje fueron cubiertos con su tarjeta de crédito personal