ANTAI archiva denuncia contra director de la CSS por viaje a Brasil

Una denuncia presentada ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) contra el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, fue cerrada y archivada por falta de competencia, informó la entidad.

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Director presentó documentación

A través de una publicación en la red social X, Mon indicó que, pese al archivo del caso, acudió voluntariamente ante la ANTAI para entregar documentación que respalda su actuación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044069763681337708?s=20&partner=&hide_thread=false Una denuncia presentada ante la @ANTAI_Panama contra el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, para que se investigara si éste había hecho uso de fondos públicos para un viaje personal a Brasil, fue cerrada y archivada por falta de competencia.



Mon destaca en una nota… pic.twitter.com/m0vokF7fsc — Telemetro Reporta (@TReporta) April 14, 2026

“Cumplí con todas las formalidades para la realización del viaje y la gestión de mis vacaciones parciales”, señaló. “Cumplí con todas las formalidades para la realización del viaje y la gestión de mis vacaciones parciales”, señaló.

Viaje a Brasil generó cuestionamientos

La denuncia surgió luego de la circulación de imágenes del funcionario en una playa de Brasil, previo a su participación en un evento internacional.

Mon viajó al país sudamericano para asistir al Foro Regional de Seguridad Social, realizado en São Paulo del 25 al 28 de marzo de 2026.

Explicación sobre gastos

El director de la CSS explicó que: