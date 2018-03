Amy Schumer confirma su relación sentimental con Chris Fischer

Aunque la actriz y humorista Amy Schumer no ha llegado a pronunciarse directamente sobre los rumores que, desde el pasado mes de noviembre, la ligaban sentimentalmente al reputado chef Chris Fischer, ahora la intérprete ha hecho suyo el dicho de que una imagen vale más que mil palabras confirmando públicamente la relación a través de una reveladora fotografía publicada en su perfil de Instagram.

"Muchas felicidades, Ellen, y gracias por invitarnos", reza el aparentemente inocente mensaje de cumpleaños que la artista le dirigió a la famosa presentadora este sábado.

Y es que la sorpresa se encontraba realmente en la instantánea que acompañaba al texto, en la que Amy y Chris aparecen compartiendo un tierno beso en medio de la fiesta organizada por Ellen en su casa para celebrar sus 60 primaveras.

La naturalidad con la que la actriz cómica ha hecho gala del buen momento que atraviesa en el plano amoroso -a diferencia de otros famosos que anuncian este tipo de novedades a bombo y platillo- se enmarca de alguna forma en la actitud de profunda discreción con la que Amy gestiona numerosos asuntos de su ámbito más privado.

Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo Amy recurrió a un portavoz para confirmar públicamente el fin de su historia de amor con el diseñador Ben Hanisch, una ruptura que se produjo tras 18 meses de romance y de la cual no han trascendido demasiados detalles: "Amy y Ben han puesto fin a su relación después de considerarlo mucho, y seguirán siendo amigos", reza el escueto mensaje difundido al respecto.

Sin embargo, en alguna que otra ocasión -y en las circunstancias adecuadas- la estrella de la comedia sí que se animó a romper su política de silencio para sincerarse sobre los entresijos de la ya extinta relación, aunque solo el tiempo dirá si se permite las mismas licencias en el marco de su idilio con el afamado cocinero.

"Siempre ha sido muy protector conmigo pero no de forma excesiva, más bien de tipo de los que no dudan en agarrar su móvil y empezar a sacar fotos de la gente que está tratando de fotografiarme mientras cenamos en un restaurante. Es un tipo genial, no tiene problema alguno a a hora de relacionarse con la gente de este mundillo. Me siento muy afortunada de tenerle", revelaba la artista pocos meses antes de la separación.