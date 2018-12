Mariah Carey lleva 20 años sin hablar con el coautor de "All I Want For Christmas Is You"

Aprovechando la inminente llegada de la temporada festiva y, por supuesto, el regreso a las listas de ventas y a los hilos musicales de los centros comerciales el omnipresente 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey, el coautor y productor de la canción más exitosa de la diva en estas fechas navideñas, Walter Afanasieff, no ha dudado en salir a la palestra para compartir algunas anécdotas -nada favorecedoras para la intérprete, por cierto- de aquellos prolíficos años de trabajo conjunto.

"Tuvimos algunas desavenencias en su momento y no hemos vuelto a hablar desde entonces.Yo esperaba que después de 20 años hubiera llamado alguna vez a mi puerta para saber cómo me encontraba, pero no lo ha hecho, así que...", ha asegurado el músico en una sincera conversación con la revista británica Radio Times, antes de cargar contra la estrella del pop por no haber aprendido, a su juicio, a acreditar debidamente a los corresponsables de sus años de gloria en la escena musical.

"Nunca le ha gustado reconocer el mérito que tienen otras personas en sus triunfos, pero eso le ocurre a muchas otras cantantes. Si ves a una cantante hablando en una entrevista de cómo escribió tal o cual canción cuando tenía doce años, es posible que esté hablando de un tema que le ayudé a escribir yo. En el caso de Mariah eso ocurría siempre: jamás la verás decir: 'Esta canción la escribí junto a Walter'", ha afirmado con rotundidad.

El reputado productor, ganador en 1999 del premio Grammy a la mejor grabación del año por 'My Heart Will Go On', la canción que interpretó Céline Dion para la banda sonora de 'Titanic', también ha explicado que la razón primordial por la que tuvo que dejar de trabajar con Mariah fue el contrato que le vinculaba en exclusiva con la discográfica Sony Records, la cual estaba por entonces en manos del todopoderoso Tommy Mottola, exmarido de la artista, y a la que ella dejó de pertenecer cuando empezó a divorciarse del empresario.

"No se tomó demasiado bien el fin de nuestra colaboración, que se produjo básicamente porque su exmarido y ella se estaban divorciando. Yo estaba sujeto a un contrato de exclusividad con él. En resumidas cuentas, ella ya había abandonado el sello y yo no podía hacer lo mismo porque él no me lo hubiera permitido, pero de todas formas se lo tomó como si le hubiera dado una bofetada en la cara", ha confesado.