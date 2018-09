Rita Ora sufre "ansiedad" antes de prepararse para una cita

Aunque su condición de estrella del pop y su innegable atractivo juegan claramente en su favor a la hora de contar con numerosos pretendientes dispuestos a hacer todo lo posible por conquistarla, lo cierto es que la cantante Rita Ora reconoce que, a sus 27 años, sigue sufriendo los mismos niveles de nerviosismo y "ansiedad" que cuando era adolescente en lo que a encontrar el amor se refiere, especialmente cada vez que tiene que quedar por primera vez para a cenar o tomar algo con la persona en cuestión.

"Las citas me aterran, esa es la verdad, y me entra una ansiedad horrorosa en las horas previas. No me gusta sentirme bajo presión en esos momentos, pero no puedo hacer nada para evitarlo.

Necesito tomarme una copa antes de entrar en materia, creo que con una pequeña bebida de por medio todo resulta más sencillo", ha confesado la artista británica en conversación con la emisora de radio Global, antes de reconocer también que las aplicaciones de citas como Tinder no le resultan mucho más apetecibles."No me gusta Tinder, porque no solo tienes que aceptar o rechazar candidatos, se supone que tienes que ofrecer algo más", ha bromeado en la entrevista.

Tras dejar claro que ese tipo de interacciones con personas relativamente desconocidas le incomodan profundamente, resulta comprensible que la popular vocalista, quien mantuvo un mediático romance con Calvin Harris hasta el año 2015, prácticamente no preste atención a todos esos hombres que tratan de ponerse en contacto con ella a través de las redes sociales.

Sin embargo, en ciertos casos la intérprete no puede resistirse a saciar su curiosidad y se anima a darles conversación para investigar un poco sus personalidades y motivaciones."Suelo recibir bastantes mensajes directos en las redes sociales. La mayor parte de las veces ignoro los mensajes, y es posible que esa actitud sea un poco maleducada por mi parte. Tampoco voy a mentir y decir que nunca me ha dado por entretenerme un poco respondiéndoles e indagando un poco para averiguar qué esperan de mí", revelaba Rita en una entrevista reciente.