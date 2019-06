Asamblea Nacional señala que la sentencia de la CSJ no está en firme ni ejecutoriada

635x357 Asamblea Nacional señala que la sentencia de la CSJ no está en firme ni está ejecutoriada. Foto/TR.

Luego de las declaraciones del Contralor de la República, Federico Humbert, en las que señaló que remitió una carta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que puso al corriente al magistrado presidente, Hernán de León, sobre lo ocurrido en la Asamblea Nacional (AN) al impedir el ingreso de sus auditores a la sede de los parlamentarios, el hemiciclo respondió a estas expresiones.

Y en un comunicado la AN indica que luego que la CSJ les negara el Amparo de Garantías, el abogado Carlos E. Carrillo, en representación de la Asamblea Nacional, "interpuso en un término oportuno una Solicitud de Aclaración de Sentencia, toda vez que del contenido de la misma surgen interrogantes y puntos obscuros, que precisa la Entidad sean esclarecidos y absueltos en aras de evitar condiciones que violenten Principios de Legalidad o Debido Proceso".

"Es menester destacar que la presentación de este escrito de Aclaración tiene su fundamento en el artículo 999 del Código Judicial, toda vez que la norma en comento permite que antes de que la resolución se encuentre ejecutoriada las partes interesadas presenten escritos que permitan aclarar frases obscuras o de doble sentido que desvíen su correcta interpretación. En este orden de ideas, debemos reiterar que la Sentencia fechada 13 de septiembre de 2018, mediante la cual se deniega el Amparo presentado por la Asamblea Nacional, no se encuentra en firme ni está ejecutoriada, toda vez que los artículos 1939 y 1002 del Código Judicial disponen y exigen que la notificación a la Asamblea Nacional se haga de manera personal mediante oficio o copia autenticada de la Sentencia, condición sine quanon que en este caso no se ha cumplido", señala la AN sobre este proceso.

La AN expresa que se mantiene y reitera la solicitud presentada ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, "a fin de que se pronuncie sobre las interrogantes surgidas con el fin de evitar se incurran en excesos o vicios procesales dentro de la auditoría ordenada por la Contraloría General de la República sobre el uso del Objeto del Gasto de la Planilla 080".

Al cierre del comunicado la Asamblea indica que una vez aclarado los puntos solicitados está dispuesta a colaborar con el ejercicio de la función de control posterior de la Contraloría en apego a la Constitución, la Ley y los procedimientos establecidos.