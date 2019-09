Cortizo sanciona la Ley que crea el régimen de Asociación Público Privada

El mandatario panameño, Laurentino Cortizo sancionó este 19 de septiembre la Ley 93 que crea el régimen de Asociación Público Privada (APP) para el desarrollo como incentivo a la inversión privada.

Esta iniciativa fue aprobada en último debate por el Pleno legislativo el pasado 11 de septiembre.

La ley tiene por objetivo regular el marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos de inversión bajo la modalidad de la APP, para promover el desarrollo de infraestructura y servicios públicos.

De acuerdo con el documento, la ley es de aplicación al Gobierno Central, a entidades autónomas y semiautónomas del Sector Público no Financiero, municipios y sociedades mercantiles en las que el Estado sea propietario por lo menos del 51% del capital social.

Se excluyen de la aplicación de la ley el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la Caja de Seguro Social (CSS), y bancos estatales.

Está prohibida la celebración de un contrato de APP cuando el valor del proyecto sea inferior a 15 millones de dólares. En el caso de los municipios, se podrán celebrar estos contratos por montos inferiores.

Las empresas condenadas por corrupción y que han sido confesas, aunque no hayan sido inhabilitadas, no podrán licitar si antes no proceden con la cancelación total de las multas impuestas.

Durante las modificaciones al documento en la Asamblea, se excluyó un representante de este órgano del Estado en el ente rector de la APP. La presencia de un diputado en el ente rector fue una modificación incluida durante el segundo debate.

En ese sentido, el ente rector estará conformado por los ministros de la Presidencia, Economía y Finanzas, Obras Públicas, Comercio e Industrias, Relaciones Exteriores, y el Contralor de la República.