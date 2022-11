ABRAHAM | Jacob y Uriel estuvieron a punto de ser atacados por un leopardo

Isaac comienza a molestarse al ver que Esaú no está presente cuando comen y tampoco les ayuda a preparar los alimentos, como lo hace su hijo Jacob.

Jacob le dijo a su padre que a su hermano no le interesan esas cosas y que prefiere la libertad, pero Isaac le llamó la atención y le pidió que no criticara a su hermano.

Isaac manda a Jacob a buscar a su hermano

Luego de que Uriala irrumpiera la tienda de Rebeca e Isaac, éste envió a Jacob a buscar a su hermano Esaú, ya que las hijas de Uriala no aparecen y ella cree que están con él.

Esaú caza un venado

Esaú se fue a cazar con las hijas de Uriala junto a otros amigos, uno de ellos le dio primero al venado pero logró ahuyentarlo y en eso Esaú le dio y lo mató.

Uriala ofende a Rebeca

Uriala le dijo a Rebeca que sentí lástima por Isaac, porque ella no es mujer ideal para él; y eso no es todo, porque le dijo que ella nunca creyó en el vientre "extraño" que tenía, Rebeca le respondió que era así porque eran gemelos, pero ella le insistió en no creerle e incluso le dijo que confesara que son adoptados.

Esaú estuvo en peligro de muerte

Cuando estaba a punto de tomar el venado que casó, Esaú y todos sus amigos escucharon el rugido de un leopardo, quien se les apareció, queriendo en venado que estaba en el piso, sus amigos le pidieron que se fueran ya que serían atacados por el animal pero él insistió en lanzarse una flecha, hiriéndolo en la pata, pero el animal salió corriendo tras ellos y tuvieron que correr.

Pero Jacob también estuvo en peligro, ya que cuando eso pasó, él estaba caminando hacia su hermano para llevarlo de vuelta con Isaac, y si no fuera porque se subió a un árbol junto a su amigo Uriel, hubiera muerto.

En ese momento, Isaac llegó y salvó a su hijo Jacob.

Jacob se queja con Rebeca

Jacob le dijo a su madre Rebeca que se ha dado cuenta que su padre Isaac, prefiere a su hermano Esaú, pero ella le dijo que eso no es así, que tuviera confianza en Dios.

