AMOR SIN IGUAL | María Antonia sigue deprimida 

Amor Sin Igual inicia en la casa de los italianos hablando sobre la gran oportunidad de su hijo Pepe en el fútbol con la posibilidad de irse a Europa, sin embargo, su madre no está de acuerdo con eso porque teme perder a su único hijo varón.

Ausente le pide a su hijo menor Antonio Jr que se quede en casa ayudando a su madre en la finca, pero este le da una excusa para librarse de las obligaciones cotidianas de la familia ya que así podrá hacer los encargos de la señora Carmen que siguen en paso firme para el robo al hotel de lujo.

La confrontación de Poderosa

Duplex encuentra a Poderosa justo antes de entrar a la casa de Huracán, ella le dice que lamenta haberlo preocupado e imaginó que a su amiga también, pero Duplex le comenta que él llamó a Huracán para decirle que todo estaba bien después de ver que Bernardo no le llegó hacer una gran daño al ser sorprendido por Poderosa.

Huracán le dice a Poderosa que cuente cada detalle de lo que pasó esa noche en el club Olympia con Bernardo, ella le responde que no llegaron a nada ya que el se sorprendió al verla ahí, aunque si intentó agredirla pero ella se defendió con una botella. Esto puso nuevamente preocupada a Huracán que le dice que ella se está arriesgando demasiado.

María Antonia

María Antonia sigue cabizbaja después del momento de terror que vivió por el acto de cobardía del abuso de Leandro, Miguel nota que no es la misma y le pregunta si está bien, pero ella le responde que no se preocupe porque todo está bien y que no tiene porqué preocuparse por ella.

Aunque María Antonia no lo acepte, ella aún está deprimida por la situación tan aterradora por la que pasó a causa de Leandro, pues, su plan de seguir siendo señorita se esfumó, nunca imaginó que su primera vez sería un episodio muy amargo en su vida, pero le queda la experiencia de confiar en las personas.

