Calle 7 Panamá: Astrid y Elías se unen a la lista de competidores amenazados.

Este jueves se llevaron a cabo las competencias de nominados masculina y femenina de la nueva temporada de Calle 7 Panamá, con la participación de novatos y competidores experimentados.
Para este viernes 14 de noviembre se realizará la competencia de amenazados.
Lista de competidores amenazados en Calle 7 Panamá
Amenazados masculinos
- Miguel, de la furia roja
- Joshua, fiebre amarilla
- Davis, fiebre amarilla
- Elías, de la furia roja
Amenazadas femeninas
- Luccia, furia roja
- Brianna, fiebre amarilla
- Astrid, fiebre amarilla