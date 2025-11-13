| Telemetro
Calle 7 Panamá: Astrid y Elías se unen a la lista de competidores amenazados

Este viernes 14 de noviembre se realizará la competencia de amenazados de Calle 7 Panamá donde dos competidores dirán adiós al campo de batalla.

Ana Canto
Este jueves se llevaron a cabo las competencias de nominados masculina y femenina de la nueva temporada de Calle 7 Panamá, con la participación de novatos y competidores experimentados.

Los participantes que resultaron amenazados en esta jornada fueron Astrid, del equipo amarillo, y Elías, de la furia roja.

Para este viernes 14 de noviembre se realizará la competencia de amenazados.

Lista de competidores amenazados en Calle 7 Panamá

Amenazados masculinos

  • Miguel, de la furia roja
  • Joshua, fiebre amarilla
  • Davis, fiebre amarilla
  • Elías, de la furia roja

Amenazadas femeninas

  • Luccia, furia roja
  • Brianna, fiebre amarilla
  • Astrid, fiebre amarilla
