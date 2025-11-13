Calle 7 Panamá: Astrid y Elías se unen a la lista de competidores amenazados.

Por Ana Canto Este jueves se llevaron a cabo las competencias de nominados masculina y femenina de la nueva temporada de Calle 7 Panamá, con la participación de novatos y competidores experimentados.

Los participantes que resultaron amenazados en esta jornada fueron Astrid, del equipo amarillo, y Elías, de la furia roja.

Para este viernes 14 de noviembre se realizará la competencia de amenazados. Lista de competidores amenazados en Calle 7 Panamá Amenazados masculinos Miguel, de la furia roja

Joshua, fiebre amarilla

Davis, fiebre amarilla

Elías, de la furia roja Amenazadas femeninas Luccia, furia roja

Brianna, fiebre amarilla

Astrid, fiebre amarilla